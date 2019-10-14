Аэропорт Краснодара в январе-сентябре обслужил 3,5 млн пассажиров

14.10.19 12:01

© РИА Новости. Виталий Тимкив

14 октября. Interfax-Russia.ru - АО "Международный аэропорт Краснодар" в январе-сентябре 2019 года обслужило 3,5 млн пассажиров, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщает пресс-служба аэропорта.

Услугами авиакомпаний на внутренних рейсах за этот период воспользовались 2,707 млн пассажиров (рост на 9%), на международных - 798,8 тыс. человек (рост на 17%).

Количество самолетовылетов выросло на 5% - до 14,2 тыс., объем обработанных грузов и почты превысил 6,1 тыс. тонн.

В сообщении отмечается, что на внутренних линиях популярностью пользовались рейсы в Екатеринбург, Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Новосибирск. Среди международных направлений более востребованными были Анталия, Дубай, Ереван, Стамбул, Ташкент.

АО "Международный аэропорт Краснодар" входит в группу "Базэл Аэро" вместе с аэропортовыми комплексами Сочи и Анапы. В 2018 году аэропорт увеличил пассажиропоток на 19% к уровню 2017 года - до 4,17 млн человек.