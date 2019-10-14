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14.10.19 12:01
Аэропорт Краснодара в январе-сентябре обслужил 3,5 млн пассажиров
Услугами авиакомпаний на внутренних рейсах за этот период воспользовались 2,707 млн пассажиров (рост на 9%), на международных - 798,8 тыс. человек (рост на 17%).
Количество самолетовылетов выросло на 5% - до 14,2 тыс., объем обработанных грузов и почты превысил 6,1 тыс. тонн.
В сообщении отмечается, что на внутренних линиях популярностью пользовались рейсы в Екатеринбург, Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Новосибирск. Среди международных направлений более востребованными были Анталия, Дубай, Ереван, Стамбул, Ташкент.
АО "Международный аэропорт Краснодар" входит в группу "Базэл Аэро" вместе с аэропортовыми комплексами Сочи и Анапы. В 2018 году аэропорт увеличил пассажиропоток на 19% к уровню 2017 года - до 4,17 млн человек.
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