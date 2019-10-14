Крым первым среди регионов РФ получил три мультиплекса цифрового вещания

14.10.19 12:14

© РИА Новости. Артем Коренюк

14 октября. Interfax-Russia.ru - Крым отключил в понедельник аналоговое телевещание и перешел на цифровой формат, получив два федеральных мультиплекса и один региональный.

"В Крыму есть третий мультиплекс в отличие от всей остальной территории РФ. В Крыму в цифровом эфире присутствуют 27 телеканалов и три радиоканала", - сообщил журналистам директор департамента стратегии развития и технической политики ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС) Андрей Черников.

Помимо базового пакета в составе 20 федеральных каналов для жителей Крыма в цифровом формате бесплатно доступны семь региональных.

"Скорее всего, часть региональных телеканалов будет дорабатывать (в аналоговом формате - ИФ) до конца этого года. Если кто-то захочет в дальнейшем оставить аналоговое вещание, то, конечно, мы принудительно не выключаем. Они будут дублироваться, но с точки зрения финансов, наверно, это бремя", - добавил Черников.

По его словам, всего 96,1% населения полуострова охвачено цифровым телевидением, оставшиеся 3% проживают в 230 труднодоступных населенных пунктах, в основном - в горной местности. Они будут обеспечены цифровым телевидением через спутниковые антенны. Достичь 100% покрытия планируется с помощью модернизации оборудования в течение нескольких лет.

Переход регионов РФ на цифровое вещание предусмотрен федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания на 2009-2018 годы". Как сообщалось, в России была построена инфраструктура для распространения цифрового сигнала, который доступен 98,5% населения страны. Остальные 1,5% населения будут получать цифровое вещание через спутниковых операторов.

Согласно утвержденному графику, аналоговое вещание для федеральных каналов отключается в четыре этапа: 11 февраля, 15 апреля, 3 июня и 14 октября.

В состав первого мультиплекса входят "Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Пятый канал", "Россия К", "Россия 24", "Карусель", ОТР и "ТВ Центр", в состав второго: "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", "ТВ-3", "Пятница", "Звезда", "МИР", ТНТ и "Муз ТВ".