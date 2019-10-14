Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО замглавы департамента Минкультуры РФ Мосолова

14.10.19 12:18

© РИА Новости. Андрей Стенин

14 октября. Interfax-Russia.ru - Мосгорсуд признал законным арест заместителя директора Департамента государственной охраны культурного наследия министерства культуры Павла Мосолова, обвиняемого в хищении более 20 млн рублей, которые были выделены на реставрацию объектов Соловецкого монастыря и Соловецкого архипелага, передал корреспондент "Интерфакса".

"Постановление Басманного суда Москвы от 19 сентября 2019 года, которым в отношении Мосолова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 12 ноября 2019 года, оставить без изменений, апелляционную жалобу адвоката - без удовлетворения", - говорится в решении Мосгорсуда.

Адвокат чиновника Сергей Скрехин, поддержанный прокурором, просил отменить решение суда первой инстанции и изменить Мосолову меру пресечения на домашний арест.

Мосолову предъявлено обвинение в пяти эпизодах особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Свою вину он не признал. По этому же делу арестованы бывший директор Департамента госохраны культурного наследия Минкультуры - ныне руководитель Центра культурного наследия ФАУ "Роскапстрой" Владимир Цветнов, гендиректор ООО "Смартфинанс" Татьяна Магдеева и предприниматель Сергей Семиков.

Как сообщалось, фигурантам вменяется хищение в 2011-2016 годах более 20 млн бюджетных рублей, выделенных на реставрацию порядка 70 объектов культурного наследия на Соловецком архипелаге, в том числе Соловецкого монастыря.