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Бюджет должен быть готов к разным сценариям по инфляции, считает Юдаева

© РИА Новости. Илья Питалев
14 октября. Interfax-Russia.ru - Дискуссия Банка России и Минэкономразвития о темпах роста потребительского кредитования, недавно отразившаяся в расхождении оценок инфляции на 2020 год, перетекла в новую плоскость: бюджетную. От инфляции зависят расходы федерального бюджета, нужно понимать, есть ли возможность для маневра, если ситуация с инфляцией пойдет по более консервативному варианту, заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

В 2020 году Минэкономразвития ожидает инфляцию на уровне 3%, ЦБ - 4%. Расхождения в этих прогнозах связаны с разной оценкой перспектив замедления потребительского кредитования в следующем году: 10% роста у ЦБ и 4% роста у Минэкономразвития.

"Динамика потребительского спроса, как мы понимаем, это основной фактор, который приводит к разнице между нами и министерством на следующий год. Мы ставим целевую инфляцию (4% - ИФ), все-таки сейчас еще достаточно много времени для того, чтобы можно было работать на то, чтобы ее достичь. Министерство ставит прогноз в 3%", - напомнила Юдаева.

"Нужно понимать, что, конечно, именно цифры инфляции напрямую влияют на цифры расходов бюджета, правда, не на 2020 год, а, видимо, на 2021 год, но тем не менее, здесь разница в прогнозах окажет существенное влияние на бюджет. Это нужно учитывать, может быть, понимать, есть ли в бюджете маневр в зависимости от того, какой именно прогноз по инфляции реализуется", - подчеркнула первый зампред ЦБ.

Она отметила, что основной вклад в темпы роста экономики в этом году вносило потребление, и в том числе темп роста потребительского кредитования. "При этом потребительское кредитование сейчас действительно замедляется: в апреле был пик - 25,5% год к году, в августе 23,8%, если смотреть год к году, если смотреть аннулизированные трехмесячные цифры, там уже 19%. Некоторое замедление мы видим, к сожалению, у нас по сентябрю пока еще нет разбивки, только общие темпы, поэтому сказать конкретно я не могу, но некоторое дальнейшее замедление, видимо, наблюдается", - добавила Юдаева.

"Мы согласны с министерством, что и наши меры, и вот этот тренд на замедление приведут к дальнейшему замедлению темпов роста этого кредитования примерно до 10%. Тем не менее, мы считаем, что все-таки такого обвала потребления, как в прогнозе Минэкономразвития, не будет. Мы думаем, что все-таки будет и рост зарплат, это основной источник доходов, поэтому рост потребления домашних хозяйств мы прогнозируем на следующий год и последующие годы 2-2,5% в отличие от 0,6%, которые прогнозирует Минэкономразвития", - добавила первый зампред ЦБ.

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