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14.10.19 13:49
Глава Абакана Булакин погиб в ДТП
"Сегодня Хакасия понесла невосполнимую утрату. От имени правительства республики и от себя лично приношу глубокие соболезнования по поводу трагической гибели главы города Абакана Николая Генриховича Булакина. Мужества и сил родным и близким", - приводит пресс-служба слова главы Хакасии Валентина Коновалова.
В пресс-службе управления МВД по Красноярскому краю агентству "Интерфакс-Сибирь" уточнили, что Булакин погиб в ДТП недалеко от Минусинска.
"По предварительным данным, в дневное время, двигаясь по 433 км автодороги р-257 "Енисей", Николай Булакин, управляя автомобилем "Форд", не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим наездом на дерево. В результате ДТП он скончался на месте", - заявили в ведомстве.
В настоящее время полицейские работают на месте ДТП, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Между тем, как сообщил агентству информированный источник, в понедельник утром Булакин принял участие в открытии в Абакане лицея на 1 тыс. учащихся, а во второй половине дня на личной машине отправился в Красноярский край, где в районе деревни Топольки недалеко от Минусинска попал в ДТП. Мэр находился в автомобиле один.
"Пока более точно сказать, что стало причиной автокатастрофы, мы не можем", - сказал собеседник агентства".
Булакин родился в 1952 году в Томске, в 1976 году закончил механико-математический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Работал инженером конструкторского бюро НПО "Энергия" в Москве, преподавал в вузах Хакасии.
В феврале 1992 года Булакина избрали первым заместителем председателя Верховного Совета Республики Хакасия.
В 1995-2018 годы Булакин избирался главой Абакана.
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