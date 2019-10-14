В Кремле отказались обсуждать принадлежность Крыма в "нормандском" формате

14.10.19 13:45

© РИА Новости. Илья Питалев

14 октября. Interfax-Russia.ru - Обсуждение вопроса принадлежности Крыма в "нормандском" или иных форматах невозможно, этот вопрос закрыт, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается внесения вопроса о Крыме на любой формат, будь то "нормандский" или еще какой-то, то об этом, безусловно, не может быть и речи", - сказал он журналистам, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он намерен вынести крымский вопрос на обсуждение на саммите в "нормандском формате".

Песков напомнил: "Этот вопрос был закрыт в свое время. Причины этого хорошо известны, предтеча этого также хорошо всем известна, и какие-либо иные обсуждения в каких-либо форматах невозможны".

Ранее такую же точку зрения выказал "Интерфаксу" директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Плохо, что (Зеленский - "ИФ") не понимает, что ни в нормандском, ни в любом другом формате или неформате вопрос Крыма не обсуждается. Если Зеленский попытается на саммите "нормандской четверки" даже просто заговорить о Крыме, это приведет к немедленному прекращению переговоров", - сказал Чеснаков.

По его словам, "такие неуместные и непрофессиональные "креативы" могут просто разрушить нормандский формат".

На минувшей неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопросы амнистии, статуса Донбасса и Крыма необходимо обсуждать в "нормандском формате".

"Все эти вопросы будут обсуждаться в "нормандском формате"... Что касается Крыма... для меня "нормандский формат" - это еще и возможность возвращения к вопросу Крыма... хотя бы возвращение к его обсуждению", - сказал глава украинского государства.

Зеленский также заявил о необходимости проведения двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения актуальной повестки, в том числе вопроса о прекращении войны на востоке Украины.