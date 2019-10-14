Медведев сообщил о расширении перечня жизненно необходимых лекарств

14.10.19 14:18

© РИА Новости. Денис Абрамов

14 октября. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился расширить перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на 23 препарата.

"Сейчас перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств включает 735 позиций. На следующий год в него войдёт ещё 23 позиции. Я подписал сегодня такое распоряжение", - сказал Медведев в понедельник на совещании с вице-премьерами.

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в следующем году в перечне ЖНВЛП из 758 позиций 516 лекарств будут отечественного производства.

По её словам, в числе новых препаратов 8 противоопухолевых, 4 препарата от бронхиальной астмы, 3 антибиотика и противогрибковых средства, 2 препарата для лечения гепатита С, 2 препарата для лечения ревматоидного артрита и по одному препарату для лечения инсулинозависимого сахарного диабета, избытка гормона роста, псориаза, шизофрении и для диагностики МРТ.

Медведев рассказал, что также будет расширен список лекарств, которые могут получать льготники.

По словам Голиковой, этот перечень увеличится на 23 дополнительные позиции. Кроме того, снято ограничение на выписывание одного препарата по решению врачебной комиссии.

"Добавляем в перечень дорогостоящих препаратов ещё ряд лекарств для лечения сложных высокозатратных нозологий. Они достаточно дорогие, но в них особенно нуждаются люди с орфанными заболеваниями", - сказал Медведев.

Голикова отметила, что в этот перечень будет добавлено 12 позиций, девять из которых были в перечне ЖНВЛП в 2019 году.

Кроме того, по ее словам, в следующем году будет обновлён минимальный ассортимент препаратов, необходимых для оказания медпомощи.

"Это действительно важные дополнения, важные решения. Надеюсь, что они будут способствовать решению целого ряда проблем, которые существуют у людей. Работа по направлению важнейших препаратов будет продолжена, поскольку этот список развивается", - сказал Медведев.