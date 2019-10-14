Деньги на ветер: эксперт назвал новую магистраль Москва-Санкт-Петербург лишней тратой
  
Утечка растет: данные 5 тыс. клиентов Сбербанка продали мошенникам
   
Гараж или жизнь: полиция задержала подозреваемого в убийстве девочки в Саратове
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
02.10.19   14:10

17.09.19   14:04

03.06.19   17:35
 
Главные события
14.10.19 14:18

Медведев сообщил о расширении перечня жизненно необходимых лекарств

© РИА Новости. Денис Абрамов
14 октября. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился расширить перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на 23 препарата.

"Сейчас перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств включает 735 позиций. На следующий год в него войдёт ещё 23 позиции. Я подписал сегодня такое распоряжение", - сказал Медведев в понедельник на совещании с вице-премьерами.

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в следующем году в перечне ЖНВЛП из 758 позиций 516 лекарств будут отечественного производства.

По её словам, в числе новых препаратов 8 противоопухолевых, 4 препарата от бронхиальной астмы, 3 антибиотика и противогрибковых средства, 2 препарата для лечения гепатита С, 2 препарата для лечения ревматоидного артрита и по одному препарату для лечения инсулинозависимого сахарного диабета, избытка гормона роста, псориаза, шизофрении и для диагностики МРТ.

Медведев рассказал, что также будет расширен список лекарств, которые могут получать льготники.

По словам Голиковой, этот перечень увеличится на 23 дополнительные позиции. Кроме того, снято ограничение на выписывание одного препарата по решению врачебной комиссии.

"Добавляем в перечень дорогостоящих препаратов ещё ряд лекарств для лечения сложных высокозатратных нозологий. Они достаточно дорогие, но в них особенно нуждаются люди с орфанными заболеваниями", - сказал Медведев.

Голикова отметила, что в этот перечень будет добавлено 12 позиций, девять из которых были в перечне ЖНВЛП в 2019 году.

Кроме того, по ее словам, в следующем году будет обновлён минимальный ассортимент препаратов, необходимых для оказания медпомощи.

"Это действительно важные дополнения, важные решения. Надеюсь, что они будут способствовать решению целого ряда проблем, которые существуют у людей. Работа по направлению важнейших препаратов будет продолжена, поскольку этот список развивается", - сказал Медведев.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  14.10.19 15:52
СКР: шесть человек, применили насилие к правоохранителям в ходе июльских беспорядков в Москве
.
  14.10.19 14:23
Власти Москвы объявят аукционы на озеленение парковых территорий
.
  14.10.19 12:52
Венецианскую карусель установили вне зоны аттракционов на "Острове Мечты"
.
  14.10.19 12:18
Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО замглавы департамента Минкультуры РФ Мосолова
.
  14.10.19 11:40
Суд в Москве продлил сроки ареста двум обвиняемым в госизмене россиянам
.
  14.10.19 11:38
Москвичи стали чаще арендовать землю под строительство частных домов
.
  14.10.19 10:50
Станцию метро "Улица Генерала Тюленева" построят в районе Теплый Стан
.
  11.10.19 16:09
Мосгорсуд отказался вернуть в прокуратуру дело генерала Дрыманова
.
  11.10.19 15:11
Москва закупит 839 пассажирских автобусов на 12 млрд рублей
.
  11.10.19 15:03
Суд в Москве заочно арестовал девелопера Павла Фукса по делу о хищении


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket