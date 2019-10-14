Власти Москвы объявят аукционы на озеленение парковых территорий

14.10.19 14:23

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

14 октября. Interfax-Russia.ru - Около двадцати аукционов на выполнение работ по озеленению парковых территорий столицы планируется провести в ближайшее время, сообщили в пресс-службе департамента Москвы по конкурентной политике.

"Для участия в этих закупках приглашаются представители малого и среднего бизнеса - стоимость процедур варьируется от 3 до 9 миллионов рублей", - цитирует пресс-служба руководителя департамента Геннадия Дегтева.

По данным департамента, потенциальным исполнителям расскажут о закупках на публичном представлении процедур 16 октября.

"В рамках мероприятия будут рассмотрены закупки на озеленение территорий нескольких особо охраняемых природных зон, природных заказников, парков и скверов", - пояснили в пресс-службе.