Колыма получит 1 млрд руб. из федбюджета на обеспечение больниц и повышение зарплат

14.10.19 14:26

© РИА Новости. Максим Богодвид

14 октября. Interfax-Russia.ru - Магаданская область получит из федерального центра 1 млрд рублей, которые планируют направить на повышение зарплат бюджетникам и решение проблем здравоохранения региона, сообщает пресс-служба правительства области.

"Деньги пойдут на погашение задолженностей в медицинской сфере, мы разблокируем счета наших больниц. Также у нас есть возможность увеличить заработную плату бюджетникам тех категорий, которые подпадают под указ президента", - сказал губернатор области Сергей Носов, слова которого приведены в сообщении.

Под повышение заработных плат попадают учителя, врачи, воспитатели детских садов, сотрудники учреждений культуры и другие. Рост оплаты труда в области ожидается примерно на 11% по отношению к 2018 году, уточнил Носов.

По данным Росстата, средняя зарплата воспитателя детского сада в Магаданской области составляет 79 тысяч рублей. При этом прожиточный минимум в регионе установлен на уровне 20 тысяч 824 рублей.