В Кремле отметили важность прошедшего в Екатеринбурге опроса о месте для храма

14.10.19 14:41

© РИА Новости. Павел Лисицын

14 октября. Interfax-Russia.ru - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позитивно отнесся к проведению опроса в Екатеринбурге о месте строительства храма, но воздержался от ответа на вопрос о возможности распространения подобного опыта на другие регионы.

"Это и есть тот выбор горожан, которого они хотели и который сделан. Само по себе это очень важно", - сказал Песков в понедельник, отвечая на вопрос журналистов о его отношении к проведенному в Екатеринбурге опросу о выборе площадки для постройки храма святой Екатерины.

Песков напомнил, что именно президент России Владимир Путин рекомендовал обратиться к самим горожанам по вопросу о месте строительства этого храма.

При этом Песков обратил внимание на то, что только 2,6% от общего количества жителей, которые могли бы прийти и сообщить о своем выборе, приняли участие в опросе.

Отвечая на вопрос о возможности распространения опыта Екатеринбурга при решении спорных вопросов на другие регионы, Песков сказал: "Я не могу об этом сказать, я не знаю. Я не знаю, насколько это можно систематизировать".

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл в свою очередь признался, что не ожидал такого большого количества желающих принять участие в опросе о месте строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге.

"Мы предполагали, что будет достаточно много людей, но для всех, и даже для руководителей нашей области, нашего города - тех, кто занимался этим (организацией опроса - ИФ), это явилось большой неожиданностью, потому что практически 100 тысяч человек пришли на голосование", - сказал Кирилл, которого цитирует пресс-служба екатеринбургской епархии.

Он также поблагодарил всех участников голосования и добавил, что "по сути, все участники опроса проголосовали за храм святой Екатерины".

По словам митрополита, подведение итогов опроса совпало с 296-ой годовщиной закладки исторического храма святой Екатерины, который был уничтожен в советское время.

"Те гонения, которые собору святой Екатерины пришлось претерпеть за прошедшие годы, способствовали нашему объединению, нашему внутреннему глубокому союзу", - добавил он.

Опрос по определению площадки для храма святой Екатерины состоялся 13 октября в Екатеринбурге после массовых протестов против его строительства в сквере на Октябрьской площади у драмтеатра. Участие в нем приняли 97 тыс. 472 человека. Явка составила 8,98% при необходимом минимуме в 1%.

Площадка бывшего приборостроительного завода в центре Екатеринбурга, которую поддержала епархия, по итогам опроса набрала 57,66% голосов. Второй участок - берег пруда за Макаровским мостом - набрал 39,49%.

Исторический храм святой Екатерины был взорван в марте 1930 года. В начале 90-х годов на этом месте был установлен памятный крест, а в 1998 году к 275-летию Екатеринбурга здесь была построена часовня с пятью куполами.