Путин поручил подготовить программу развития ДФО с упором на остановку оттока населения

14.10.19 14:48

© РИА Новости. Григорий Сысоев

14 октября. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 ноября подготовить указ о национальной программе развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года.

Как отмечается в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля, в проекте указа о национальной программе особое внимание должно быть обращено на ключевые цели и задачи развития ДФО с учетом "обеспечения темпов экономического роста, превышающих в полтора раза среднее значение по РФ, и повышения качества жизни до уровня выше среднероссийского".

Указ и программа также должны предусматривать остановку миграционного оттока населения с Дальнего Востока.

Согласно тексту поручений национальная программа развития Дальнего Востока должна вести к достижению таких стратегических целей, как привлечение молодежи в регион, формирование центров глобальной компетенции и высоких технологий, развитие производств продукции глубокой степени переработки, формирование мирового природно-туристического центра и сбережение уникальных экосистем.