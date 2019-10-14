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14.10.19 14:48
Путин поручил подготовить программу развития ДФО с упором на остановку оттока населения
Как отмечается в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля, в проекте указа о национальной программе особое внимание должно быть обращено на ключевые цели и задачи развития ДФО с учетом "обеспечения темпов экономического роста, превышающих в полтора раза среднее значение по РФ, и повышения качества жизни до уровня выше среднероссийского".
Указ и программа также должны предусматривать остановку миграционного оттока населения с Дальнего Востока.
Согласно тексту поручений национальная программа развития Дальнего Востока должна вести к достижению таких стратегических целей, как привлечение молодежи в регион, формирование центров глобальной компетенции и высоких технологий, развитие производств продукции глубокой степени переработки, формирование мирового природно-туристического центра и сбережение уникальных экосистем.
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