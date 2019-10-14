Около 3 тыс. соотечественников переехали из-за рубежа в ДФО в первом полугодии 2019 года

14.10.19 15:02

© РИА Новости. Виталий Аньков

14 октября. Interfax-Russia.ru - Количество соотечественников, участвующих в госпрограмме по добровольному переселению в Россию, за первые шесть месяцев 2019 года увеличилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщает пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ).

"Почти 3 тысячи соотечественников переехали в регион в первом полугодии 2019 года. Это на 30% превышает аналогичный показатель предыдущего года. В основном переезжают в Хабаровский и Приморский края", - говорится в сообщении.

Отмечается, что реализация госпрограммы предполагает решение демографических проблем и обеспечивает приток трудоспособного населения. Однако требования региональных программ переселения привели к росту отказов в согласовании заявлений об участии в ней.

В основном такие требования касаются документального подтверждения стажа по специальности, наличия договоренности с работодателем или ограничения по самостоятельному трудоустройству. В первом полугодии 2019 года число отказов увеличилось на 22% по сравнению с аналогичным показателем 2018 года.

По мнению экспертов АРЧК ДВ, отказ от излишних требований и создание в регионах полноценных центров размещения для переселенцев помогло в сокращении отказов.

В госпрограмме по добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, участвуют все регионы Дальнего Востока, кроме Чукотки. Регионы ДФО являются территорией приоритетного заселения, где предусмотрены повышенные меры поддержки для соотечественников. Подъемные для участников составляют 240 тыс. рублей, а на каждого члена его семьи - по 120 тыс. рублей.

Поддержка переселенцев в Россию реализуется по поручению президента Владимира Путина.