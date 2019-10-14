Ввод жилья в Башкирии за 9 месяцев сократился на 6,8%

14.10.19 15:05

© РИА Новости. Виталий Белоусов

14 октября. Interfax-Russia.ru - Объем ввода в эксплуатацию жилья в Башкирии в январе-сентябре 2019 года сократился на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,508 млн кв. метров, сообщил и.о. председателя Госстроя Башкирии Марат Ахмадуллин на оперативном совещании в региональном правительстве в понедельник.

Население за свой счет и с помощью кредитов построило 1,022 млн кв. м жилья (за январь-сентябрь 2018 года - 1,149 млн кв. м), застройщики - юридические лица - 486,2 тыс. кв. м (469,1 тыс. кв. м).

"Согласно представленным прогнозным данным, в октябре-декабре этого года предстоит ввести в эксплуатацию 800 тыс. кв. м жилья. Таким образом, объем ввода жилья в эксплуатацию в республике в 2019 году должен составить 2,3 млн кв. м", - отметил Ахмадуллин.

В рамках обеспечения строящегося жилья транспортной инфраструктурой в 2019 году предполагается построить 7,2 км дорог.

"Объем финансирования регионального проекта ("Жилье" - ИФ) на 2019 год составляет 739 млн рублей, в том числе из федерального бюджета - 671 млн рублей. Эти субсидии предоставлены на 7 объектов дорожной инфраструктуры: 4 объекта в Уфе, 3 - в городе Стерлитамаке", - прокомментировал глава регионального Госстроя.

Ожидается, что в 2019 году откроется 69 социальных объектов, в том числе 40 объектов образования (школы, детсады), 11 спортивных сооружений, 8 культурных, 7 лечебных объектов (ФАП, поликлиники, больницы), два пожарных депо и один объект социальной политики.

Ранее сообщалось о планах руководства Башкирии сохранить в 2019 году объем введенного в эксплуатацию жилья на уровне 2018 года - 2,1 млн кв. м. Предполагается, что к 2024 году объем ввода жилья вырастет в 1,5 раза к показателю 2017 года - до 3,7 млн кв. м.