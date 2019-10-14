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14.10.19 15:07
ФАС возбудила дело о картельном сговоре строителей дорог на 3,4 млрд рублей
Дело по признакам нарушения п.2 ч.1 ст.11 закона "О защите конкуренции" возбуждено по материалам Общероссийского народного фронта "За честные закупки".
Ответчиками выступают ООО "Нижавтодорстрой", ООО Фирма "Магистраль", ООО "ТПК "ЯКК", ООО "Ресурсы", ООО "Автодорстрой", ООО "Нижегородавтодор", ООО "Дорожник", ООО "СК Конструктив", ООО "Техстрой" и ООО "Премьер". По предварительным данным, сумма контрактов, заключенных в ходе реализации антиконкурентного соглашения, составила около 3,4 млрд рублей.
В пресс-службе ФАС агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщили, что дата рассмотрения дела пока не назначена. Суть претензий - признаки нарушений в ходе 6 аукционов, в том числе, пяти аукционов - на содержание дороги общего пользования федерального значения М-7 и дорог местного значения в Нижегородской области, а также одного аукциона на выполнение работ по ремонту объектов улично-дорожной сети Челябинска в рамках нацпроекта безопасных автодорог.
"В ходе рассмотрения дела список аукционов, проведенных с нарушениями, может быть расширен", - пояснили в пресс-службе ведомства.
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