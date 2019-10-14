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Первая в рамках нацпроекта мусоросортировочная станция за 100 млн руб. введена в Самарской области

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
14 октября. Interfax-Russia.ru - Первая из двенадцати планируемых в Самарской области в рамках нацпроекта "Экология" мусоросортировочных станций введена в эксплуатацию в регионе, сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Инвестором строительства мусоросортировочной станции стоимостью 100 млн рублей в Новокуйбышевске выступило ООО "Компаньон-Самара", уточнили агентству в пресс-службе, добавив, что для дальнейшего строительства новых станций также планируется привлекать внебюджетные источники финансирования.

Станция в Новокуйбышевске предельной мощностью 100 тыс. тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) в год оснащена тремя конвейерами - одним цепным и двумя ленточными. С момента запуска фактическая мощность составит 40 тыс. тонн в год, а производительность станции - до 20 тонн ТКО в час.

Поставками ТКО на предприятие займется АО "Чистый город" (Новокуйбышевск), уточнили в пресс-службе.

Запуск сортировочной станции позволит начать внедрение раздельного сбора мусора, в Новокуйбышевске уже появились специализированные контейнеры для двух фракций: сухие отходы (стекло, бумага, железные банки) и смешанные отходы (пищевые, бытовые, загрязненная упаковка), отмечается в сообщении.

"К 2022 году мы должны выйти на 100% обработки, то есть 100% мусора должно сортироваться. Мы должны построить к 2022 году 12 сортировок. Сейчас мы запускаем мусоросортировочную станцию в Новокуйбышевске, и в первом квартале 2020 года аналогичная сортировка будет запущена в Волжском районе в Преображенке", - цитирует пресс-служба министра энергетики и ЖКХ Самарской области Сергея Маркова.

Мусоросортировочные станции внедряются в рамках регионального проекта "Комплексная система обращения с ТКО" национального проекта "Экология".

По данным пресс-службы, до начала реализации нацпроекта в регионе были построены три мусоросортировочные станции - одна в Сызрани и две в Тольятти.

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