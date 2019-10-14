Школа в Нижнем Новгороде закрыта из-за вспышки острой кишечной инфекцией

14.10.19 15:12

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

14 октября. Interfax-Russia.ru - Специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование в школе N 47 в Нижнем Новгороде в связи с групповой заболеваемостью острой кишечной инфекцией, сообщает региональное управление Роспотребнадзора в понедельник.

Информация о заболевших поступила 11-12 октября, их количество не уточняется.

"При лабораторном обследовании материалов от больных в лаборатории Роспотребнадзора обнаружены ДНК шегеллы", - говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты взяли в школьной столовой пробы воды и продуктов.

"При расследовании на пищеблоке школы выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований: не осуществляется контроль за условиями хранения продуктов, отмечается скопление мух в производственных цехах, отсутствует маркировка на оборудовании", - отмечается в пресс-релизе.

В настоящее время учебный процесс в школе приостановлен.

Департамент образования администрации Нижнего Новгорода сообщает, что 11 октября вечером за медицинской помощью в поликлинику обратились пять учащихся школы с признаками острой кишечной инфекции, на следующий день - еще 19.

"По состоянию на 13 октября заболевших - 26 детей, из них 4 человека госпитализированы", - говорится в сообщении.

В школе до особого распоряжения введен карантин, все помещения обрабатываются с использованием дезинфицирующих средств.

По информации министерства здравоохранения Нижегородской области, в инфекционную больницу госпитализированы семь учеников школы.

"Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Проводятся анализы для выявления причин заболевания", - сообщает Минздрав.

Шигеллы - род грамотрицательных палочковидных бактерий, являются возбудителями болезней из группы шигеллёзов (дизентерия).