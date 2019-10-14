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14.10.19 15:12
Школа в Нижнем Новгороде закрыта из-за вспышки острой кишечной инфекцией
Информация о заболевших поступила 11-12 октября, их количество не уточняется.
"При лабораторном обследовании материалов от больных в лаборатории Роспотребнадзора обнаружены ДНК шегеллы", - говорится в сообщении.
Кроме того, специалисты взяли в школьной столовой пробы воды и продуктов.
"При расследовании на пищеблоке школы выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований: не осуществляется контроль за условиями хранения продуктов, отмечается скопление мух в производственных цехах, отсутствует маркировка на оборудовании", - отмечается в пресс-релизе.
В настоящее время учебный процесс в школе приостановлен.
Департамент образования администрации Нижнего Новгорода сообщает, что 11 октября вечером за медицинской помощью в поликлинику обратились пять учащихся школы с признаками острой кишечной инфекции, на следующий день - еще 19.
"По состоянию на 13 октября заболевших - 26 детей, из них 4 человека госпитализированы", - говорится в сообщении.
В школе до особого распоряжения введен карантин, все помещения обрабатываются с использованием дезинфицирующих средств.
По информации министерства здравоохранения Нижегородской области, в инфекционную больницу госпитализированы семь учеников школы.
"Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Проводятся анализы для выявления причин заболевания", - сообщает Минздрав.
Шигеллы - род грамотрицательных палочковидных бактерий, являются возбудителями болезней из группы шигеллёзов (дизентерия).
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