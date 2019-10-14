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14.10.19 15:24
Медведев пригрозил губернаторам неприятностями за искажение статистики по здравоохранению
"Этого быть не должно. Вранье это необходимо прекращать. Если в дальнейшем кто-то будет пойман на манипуляции статистикой, последствия будут весьма и весьма неприятные. Попросил бы это всех иметь в виду. Имею в виду региональных руководителей и тех, кто у них отвечает за отчетность по здравоохранению", - сказал Медведев в понедельник на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
Он отметил, что раньше зачастую региональными властями подгонялись нормативные акты и искажались данные о смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
"Скрывали просто эти цифры. Показатели в этом случае менялись только потому, что другие причины смертности указывали. Это вранье в прямом смысле этого слова", - сказал Медведев.
В ходе совещания несколько губернаторов рассказали премьеру, что причиной высокого уровня смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в их регионах может быть сбой ведомственной статистики.
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