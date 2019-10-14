Медведев пригрозил губернаторам неприятностями за искажение статистики по здравоохранению

14.10.19 15:24

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

14 октября. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пригрозил губернаторам неприятными последствиями за искажение реальных отчетности в сфере здравоохранения, в том числе данных о смертности и заболеваемости сердечно-сосудистыми и онкологическими болезнями.

"Этого быть не должно. Вранье это необходимо прекращать. Если в дальнейшем кто-то будет пойман на манипуляции статистикой, последствия будут весьма и весьма неприятные. Попросил бы это всех иметь в виду. Имею в виду региональных руководителей и тех, кто у них отвечает за отчетность по здравоохранению", - сказал Медведев в понедельник на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Он отметил, что раньше зачастую региональными властями подгонялись нормативные акты и искажались данные о смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

"Скрывали просто эти цифры. Показатели в этом случае менялись только потому, что другие причины смертности указывали. Это вранье в прямом смысле этого слова", - сказал Медведев.

В ходе совещания несколько губернаторов рассказали премьеру, что причиной высокого уровня смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в их регионах может быть сбой ведомственной статистики.