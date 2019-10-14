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14.10.19 15:35
Смольный одобрил проект бюджета на 2020 год с дефицитом 36,7 млрд рублей
Согласно документу, доходы городской казны в 2020 году ожидаются на уровне 664,7 млрд рублей, расходы на уровне 701,4 млрд рублей млрд рублей, дефицит составит 36,7 млрд рублей (5,2%).
В 2020 году выпадающие доходы составят 39,5 млрд рублей, дополнительные расходы - 17,6 млрд рублей. С учетом компенсационных мероприятий потери бюджета составят 40,6 млрд рублей, следует из материалов.
Как отмечается, наиболее значимые расходы в 2020 по государственным программам предполагаются на развитие образования - 157,584 млрд рублей, здравоохранение - 120,367 млрд рублей, транспортную инфраструктуру - 117,541 млрд рублей, социальную поддержку - 86,116 млрд рублей.
Как сообщил на заседании глава городского комитет по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко, на развитие метрополитена в 2020 году предусматривается 13,7 млрд рублей, в том числе 12,7 млрд рублей на строительство восьми объектов и около 1 млрд на работы по проектированию 27 объектов.
"В 2020 году планируется завершение проектирования 17 объектов метро. Среди крупных - это участок Красносельско-Калининской линии от станции "Казаковская" до "Путиловской", участок Невско-Василеостровской линии - от "Беговой" до "Зоопарка", участок Фрунзенско-Приморской линии - от "Комендантского проспекта" до "Шуваловского". Продолжится проектирование двух объектов Красносельско-Калининской линии и начнется проектирование участка Красносельско-Калининской линии на пять станций, участка Кировско-Выборгской линии на две станции метро и участка Лахтинско-Правобережной линии - от "Дыбенко" до "Кудрово", - сказал Москаленко.
По его словам, в 2020 году начнется строительство участка Невско-Василеостровской линии от "Беговой" до "Зоопарка" и участка Фрунзенско-Приморской линии - от "Комендантского проспекта" до "Шуваловского проспекта".
На 2021 год доходы планируются в размере 722,3 млрд рублей, расходы 758,4 млрд рублей. Дефицит 36,1 млрд рублей. На 2022 год - доходы 763,3 млрд рублей, расходы 786,2 млрд рублей. Дефицит - 22,9 млрд рублей.
Документ принят правительством и направлен в Законодательное собрание города. Церемония внесения проекта в городской парламент состоится во вторник, 15 октября.
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