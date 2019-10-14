Голикова: на химиотерапию для онкобольных в 2020 году добавят 50 млрд рублей

14.10.19 15:40

© РИА Новости. Варвара Гертье

14 октября. Interfax-Russia.ru - Порядка 120 млрд рублей будут направлены на увеличение химиотерапевтического лечения онкологических заболеваний в этом и следующем году, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"В 2020 году у нас на направление, касающееся онкологии, в рамках национального проекта будет направлено ещё дополнительно 50 млрд рублей. То есть это 120 млрд рублей", - сказал Голикова в понедельник на совещании главы правительства с вице-премьерами.

Она напомнила, что в 2019 году на увеличение химиотерапевтического лечения в бюджет фонда обязательного медицинского страхования было направлено 70 млрд рублей, что позволило увеличить количество курсов химиотерапии.

По словам вице-премьера, в целом на лекарственное обеспечение граждан в бюджете 2020 года будет направлено 177 млрд рублей.