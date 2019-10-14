Омская область намолотила почти 3,2 млн тонн зерна

14.10.19 15:43

© РИА Новости. Павел Лисицын

14 октября. Interfax-Russia.ru - Хозяйства Омской области завершили уборку зерновых и зернобобовых культур, сообщает в понедельник пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"В Омском регионе аграриям за выходные дни, благодаря хорошей погоде, удалось практически убрать весь урожай основных сельскохозяйственных культур. Так, по состоянию на 14 октября текущего года обмолочено свыше 1,9 млн га зерновых и зернобобовых культур или 99,8% от плана, намолочено 3 млн 164 тыс. тонн зерна при урожайности 16,4 ц/га", - говорится в сообщении.

При этом полностью завершена уборка зерновых и зернобобовых культур в 30 районах области из 32. Самая высокая урожайность отмечена в Марьяновском районе - 22,3 центнера с гектара, уточняет министерство.

При ежегодном плане засыпки семян зерновых и зернобобовых культур не менее 360 тыс. тонн в текущем сезоне засыпано 371,4 тыс. тонн (103,3% от плана). В 2018 году было засыпано 337,4 тыс. тонн (92,3% от плана), отмечает ведомство.

Ранее глава областного Минсельхоза Николай Дрофа сообщал журналистам, что в части районов, которые были подвержены июльской засухе, зерно демонстрирует чуть меньшее качество. Там, где влаги было достаточно, качество хорошее.

"(...) В связи с переувлажнением почвы, площади в этом году были засеяны не в полном объеме. Валовой сбор будет чуть ниже прошлого года", - говорил Дрофа.

Губернатор Омской области Александр Бурков ранее также заявлял, что регион рассчитывает получить в текущем году урожай в 3,3 млн тонн зерна.

В 2018 году аграрии Омской области собрали 3,2 млн тонн зерна.