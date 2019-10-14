СКР: шесть человек, применили насилие к правоохранителям в ходе июльских беспорядков в Москве

14.10.19 15:52

© РИА Новости. Алексей Куденко

14 октября. Interfax-Russia.ru - Следствие по делу о массовых беспорядках летом в Москве определило еще шесть подозреваемых в применении насилия против полицейских и росгвардейцев, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"В рамках расследования СК уголовного дела об июльских массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти установлены шестеро лиц, в чьих действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - сказала Петренко в понедельник "Интерфаксу".

По ее словам, 27 июля на улице Рождественка "Егор Лесных и Максим Мартинцов, действуя группой лиц, напали на сотрудника Росгвардии и повалили его на тротуар, кроме того, Лесных нанес другому правоохранителю удар ногой".

"Еще один подозреваемый Андрей Баршай напал на сотрудника Росгвардии, толкнув его с разбега в спину. Следствием установлены и противоправные действия Владимира Емельянова в отношении росгвардейца, которого фигурант силой удерживал, препятствуя выполнению служебных обязанностей", - сказала Петренко.

Она отметила, что противоправные действия указанных лиц подтверждаются показаниями свидетелей и видеозаписями с места событий.

"В настоящее время Баршай, Емельянов, Лесных, Мартинцов задержаны в качестве подозреваемых. По местам их жительства проведены обыски. Вместе с тем двое других установленных лиц, узнав о проведении следственных действий, скрылись", - сказала представитель СК.

По ее словам, в ближайшее время всем задержанным будет предъявлено обвинение, после чего следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения.

Ранее в понедельник координатор "Правозащиты Открытки" Валентина Дехтяренко сообщила "Интерфаксу", что сотрудники СК утром провели обыск в квартире участника общественного проекта "Декоммунизация" Дэнни Кулинича, а затем он был задержан и находится в статусе подозреваемого по "московскому делу" о массовых беспорядках 27 июля.

Правозащитница отметила, что ресурс "ОВД-инфо" сообщает также, что задержан после обыска участник несанкционированной акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму 27 июля Андрей Баршай.

По данным из социальных сетей, обыски по "московскому делу" прошли у Владимира Емельянова, Максима Мартинцева и Егора Лесных.

В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы (выборы прошли 8 сентября - ИФ). По итогам мероприятия задержанными оказались свыше 1 тыс. человек.

После акции СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ), по которым было арестовано свыше 10 человек.