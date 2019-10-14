Пять виртуальных концертных залов создадут в Тульской области

14.10.19 16:04

© РИА Новости. Виталий Белоусов

14 октября. Interfax-Russia.ru - В районах Тульской области к 2024 году в рамках нацпроекта "Культура" будут открыты пять виртуальных концертных залов, сообщила пресс-служба облправительства со ссылкой на министра культуры региона Татьяну Рыбкину.

"Одна из задач нацпроекта - внедрение в сферу культуры новых информационных технологий. По программе "Цифровая культура" в регионе начали создаваться виртуальные залы, которые позволяют людям увидеть самые масштабные культурные мероприятия, проводимые в крупнейших столичных залах, не выезжая за пределы своего города", - сказала Рыбкина.

Первый из них открылся в Новомосковском музыкальном колледже имени М.И. Глинки. На оснащение зала звуковым, световым и проекционным оборудованием для трансляции было выделено около 1 млн рублей из федерального бюджета.

"С открытием этого зала каждый желающий сможет послушать концерты известных российских коллективов, исполнителей в онлайн-режиме. Планируется, что до 2024 года в рамках нацпроекта в регионе появится еще минимум четыре таких зала", - сообщила министр.

Также в рамках нацпроекта "Культура" колледж им. Глинки в этом году получил набор музыкальных инструментов - рояли, фортепиано, духовые - почти на 15 млн рублей. Это значительно укрепило базу для подготовки студентов колледжа и проведения концертов академической музыки для жителей Новомосковска, говорится в сообщении.