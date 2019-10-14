Матвиенко: в России нельзя вводить смертную казнь

14.10.19 16:09

© РИА Новости. Илья Питалев

14 октября. Interfax-Russia.ru - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против возвращения смертной казни в России.

"В свое время Россия сделала стратегический цивилизационный выбор. И я сторонница того, что вектор не надо менять, что не нужно вводить смертную казнь. Этого делать нельзя", - сказала Матвиенко журналистам в понедельник.

Так она прокомментировала инициативу о возвращении в РФ смертной казни, вновь возникшую в связи с убийством 9-летней девочки в Саратове.

По словам Матвиенко, это "самое тягчайшее преступление, которое только может быть".

"Дискуссия в этой ситуации уместна, потому что большая беда, эмоции. Я бы хотела сказать, что, безусловно, наказание должно быть самым жестким, какое только может быть. И если сравнивать пожизненное заключение и смертную казнь, еще не известно, что тяжелее для преступника, когда он будет пожизненно осуждён в самых суровых условиях", - отметила Матвиенко.

Она подчеркнула, что выступает против любых форм убийства людей, в том числе смертной казни. "Это лишение преступника, злодея, но всё-таки лишение жизни. Поэтому я считаю, что нам не нужно возвращаться к теме введения смертной казни", - сказала Матвиенко.

Она выразила соболезнования семье убитой девочки.

Девятилетняя девочка пропала утром 9 октября в Саратове по дороге в школу. Ее поисками на протяжении почти двух суток занимались около 3 тыс. горожан. Тело ребенка было обнаружено в заброшенном гараже недалеко от ее дома. На месте собрались несколько сотен человек. Они пытались остановить автомобиль полиции, в котором, по их предположению, с места преступления увозили задержанного.

Убийство Лизы Киселевой получило большой общественный резонанс в России. Житель Саратова Дамир Видманов создал в соцсетях петицию, адресованную властям страны, где потребовал "возвращения смертной казни за доказанные преступления против жизни детей или даже гарантированного пожизненного заключения, во благо защиты молодого поколения от нелюдей". За несколько дней под обращением подписались около 40 тыс. человек.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил в Саратов следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства с целью оказания практической помощи в расследовании обстоятельств убийства девочки.

Подозреваемый арестован, он дает признательные показания по обстоятельствам преступления. Известно, что задержанный ранее был судим за совершение ряда тяжких преступлений. На данный момент он имеет непогашенную судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера.