Ледовую арену могут построить в иркутском Нижнеудинске в 2020 году

14.10.19 16:33

© РИА Новости. Александр Кряжев

14 октября. Interfax-Russia.ru - Ледовую арену могут построить в пострадавшем от наводнения этим летом Нижнеудинске (Иркутская область), сообщил в понедельник заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко.

"Мы включим в план и в Нижнеудинске в 2020 году построим такое. Нам нужна проектно-сметная документация, проект делайте, а я попрошу министерство спорта в программу включить", - сказал Мутко, отвечая на просьбу спортивной общественности Нижнеудинска.

В начале осени стало известно, что крупные российские компании построят несколько социальных объектов на территории пострадавшей от наводнения в Иркутской области.

""Газпром" будет строить многофункциональный комплекс в городе Тулун. Это будет ледовая арена и многофункциональный комплекс. Это будет сделано по самым высоким технологиям", - говорил Мутко на заседании возглавляемой им правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.

Он добавил, что также достигнута договоренность с предпринимателем Олегом Дерипаской о строительстве двух лыжных комплексов.

"Мы договорились построить две базы а Тулуне и Нижнеудинске с прокатом лыж и лыжными трассами, траками и освещением", - сказал вице-премьер.

По его словам, "Роснефть" приняла решение о строительстве в Тулуне новой школы, а "Транснефть" построит в Иркутской области 10 ФАПов. В свою очередь "Ростех" окажет помощь в строительстве инфраструктуры и жилых домов, а Сбербанк возведет в Тулуне инфекционную больницу.

"Я прошу, чтобы все эти объекты, которые будут строить наши компании, чтобы не испытали ни одной проблемы. Нужно подготовить земельные участки, сделать их инженерную подготовку, и оперативно создать им фронт работы. Эти компании наймут подрядчиков, сделают заказ, выберут лучшие проекты, но им нужно помочь быстро пройти экспертизу", - сказал Мутко, обратившись к председателю областного правительства Руслану Болотову и главе оперативной группы по ликвидации ЧС в области Леониду Ставицкому.