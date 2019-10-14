Платформа для поддержки японских инвестиций в ДФО увеличила количество сопровождаемых проектов с 12 до 25

14.10.19 16:49

© РИА Новости. Владимир Трефилов

14 октября. Interfax-Russia.ru - Платформа для поддержки японских инвестиции на Дальнем Востоке в два раза увеличила количество сопровождаемых проектов, сообщает пресс-служба Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ).

"В 2019 году платформа для поддержки японских инвестиций на Дальнем Восток увеличила число активно сопровождаемых проектов с 12 до 25. Общая сумма заявленных инвестиций может составить несколько десятков млрд рублей", - говорится в сообщении.

По словам гендиректора АНО АПИ Леонида Петухова, как с российской, так и с японской стороны активизировались усилия по продвижению проектов, поиску новых инициатив, расширению сферы проектной деятельности и укреплению взаимодействия с региональными партнерскими организациями.

"Например, в августе этого года мы со стороны Агентства передали еще десять проектов. Это проекты строительства тепличного хозяйства на Камчатке для поиска и привлечения японских инвесторов и технологий; проекты в области производства кормовой кукурузы, клубники, меда, сухого молока, сбора березового сока в целях экспорта в Японию; проект строительства японского бизнес-центра во Владивостоке и другие", - приводятся в сообщении слова Петухова.

Он также отметил, что агентство поддерживает внедрение нового механизма поддержки проектов - получение трехступенчатого кредита банка JBIC через ВЭБ и "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона". Такой механизм уже апробируется на финансировании третьей очереди тепличного комплекса "Саюри" в Якутии. В ближайшее время аналогичный механизм финансирования планируется применить и для ряда других проектов.

"Среди проектов, которые могут получить финансирование по этой схеме - проекты по поставке японского оборудования для создания на Камчатке мусороперерабатывающего предприятия и по созданию в Приморье завода по утилизации автомобилей", - уточнил глава АНО АПИ.

Платформа для поддержки японских инвестиций на Дальнем Востоке создана в марте 2018 года. Ее учредителями выступили АНО АПИ, Фонд развития Дальнего Востока и Японский банк для международного сотрудничества (JBIC). Основными задачами платформы являются привлечение японских инвесторов в территории опережающего развития и свободный порт Владивосток, содействие и сопровождение проектов инвесторов.