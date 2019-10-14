Вандалы подожгли памятник героям войны с Вечным огнем в Красноярске

14.10.19 17:51

© РИА Новости. В.Павлов

14 октября. Interfax-Russia.ru - Неизвестные подожгли памятник героям Великой Отечественной войны в Кировском районе Красноярска, сообщает в понедельник пресс-службы мэрии.

Инцидент произошел на Площади 50-летия Победы краевого центра.

"Из-за пожара частично разрушена поверхность мемориала, пострадали имена героев и звезда Вечного огня. Силами администрации района мемориал будет восстановлен. Заявление в полицию уже направлено", - говорится в сообщении со ссылкой на заместителя руководителя администрации Кировского района Олесю Ефимова.

Отмечается, что у мемориала проходят торжества в честь Дня Победы и возложение цветов к Вечному огню, "Вахта памяти".