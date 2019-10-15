Роспотребнадзор: антисанитария стала причиной вспышки кишечной инфекции в нижегородской школе

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15 октября. Interfax-Russia.ru - Причинами массового заболевания кишечной инфекцией в школе N 47 Нижнего Новгорода стало нарушение санитарно-эпидемиологических правил работниками пищеблока, сообщает областное управление Роспотребнадзора РФ во вторник.
"Условиями, способствовавшим распространению инфекции, послужили нарушения правил личной гигиены сотрудниками пищеблока и неудовлетворительное состояние пищеблока, что доказывают результаты смывов. Таким образом, установлен вероятный источник и причины заболевания учащихся", - говорится в сообщении.
Ведомство напоминает, что при лабораторном обследовании материалов от больных учащихся обнаружены ДНК шегеллы.
"У работника пищеблока школы также установлено носительство дизентерии", - говорится в сообщении.
В настоящее время очаг инфекции локализован, новых случаев заболевания среди учащихся не зарегистрировано. Проводится расследование в отношении "Единого центра муниципального заказа" - предприятия, осуществляющего деятельность по организации питания в школе.
Ранее сообщалось, что информация о заболевших школьниках стала поступать с 11 октября. По данным на воскресенье, заболевшими числились 26 человек, часть из них госпитализирована.
Учебный процесс в школе был приостановлен.