Роспотребнадзор: антисанитария стала причиной вспышки кишечной инфекции в нижегородской школе

15.10.19 09:03

© РИА Новости. Алексей Куденко

15 октября. Interfax-Russia.ru - Причинами массового заболевания кишечной инфекцией в школе N 47 Нижнего Новгорода стало нарушение санитарно-эпидемиологических правил работниками пищеблока, сообщает областное управление Роспотребнадзора РФ во вторник.

"Условиями, способствовавшим распространению инфекции, послужили нарушения правил личной гигиены сотрудниками пищеблока и неудовлетворительное состояние пищеблока, что доказывают результаты смывов. Таким образом, установлен вероятный источник и причины заболевания учащихся", - говорится в сообщении.

Ведомство напоминает, что при лабораторном обследовании материалов от больных учащихся обнаружены ДНК шегеллы.

"У работника пищеблока школы также установлено носительство дизентерии", - говорится в сообщении.

В настоящее время очаг инфекции локализован, новых случаев заболевания среди учащихся не зарегистрировано. Проводится расследование в отношении "Единого центра муниципального заказа" - предприятия, осуществляющего деятельность по организации питания в школе.

Ранее сообщалось, что информация о заболевших школьниках стала поступать с 11 октября. По данным на воскресенье, заболевшими числились 26 человек, часть из них госпитализирована.

Учебный процесс в школе был приостановлен.