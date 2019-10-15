Штабы Навального в Екатеринбурге и Челябинске сообщают об обысках у сотрудников

15.10.19 09:10

© РИА Новости. Евгений Одиноков

15 октября. Interfax-Russia.ru - Правоохранительные органы во вторник проводят обыски у активистов штаба Алексея Навального в Екатеринбурге, в том числе, бывших, сообщает штаб оппозиционера.

"Сегодня утром силовики пришли с обыском к Полине Грейсман и Виктории Райх. Полина не выходит на связь, а Викторию везут в СК на допрос. Полина Грейсман уже почти два года не работает в штабе...", - говорится в сообщении телеграм-канала штаба.

Также во вторник были проведены обыски в квартире бывшего мужа Грейсман - политолога Федора Крашенинникова. Об этом он сообщил на своей странице в "Фейсбуке".

"Сегодня утром ко мне пришли сотрудники СК с обыском по делу ФБК. Формально ко мне нет никаких претензий, речь идет о моей бывшей жене. Несмотря на то, что я объяснил сотрудникам ситуацию и показал свидетельство о разводе, обыск был произведен. По итогам обыска изъят imac. Другая техника и деньги не изъяты. Сегодня я должен явиться в СК в качестве свидетеля", - написал Крашенинников.

"Интерфакс-Урал" пока не располагает комментариями региональных управлений СКР и МВД.

Между тем команда Навального в Челябинске сообщает в своем телеграм-канале, что обыски проходят у видеооператора штаба.

"Утро нашего видеомейкера Юрия Прудникова началось с обыска в его квартире", - пишут его коллеги.

В свою очередь старший помощник руководителя регионального СУ СКР Владимир Шишков пояснил агентству "Интерфакс-Урал", что не располагает информацией об обысках.

"Информации нет", - сказал Шишков.

Как сообщалось, в сентябре в Екатеринбурге проводились обыски в квартире координатора штаба Навального Юрия Кузьмина, сотрудника штаба Виктора Распопова и в офисе организации.