МТС в 2020г инвестирует в развитие сети в Татарстане около 1 млрд рублей

15.10.19 09:18

© РИА Новости. Владимир Трефилов

15 октября. Interfax-Russia.ru - ПАО "МТС" в 2020 году намерено сохранить инвестиции в развитие сети в Татарстане на уровне 2019 года - около 1 млрд рублей, сообщил директор республиканского филиала компании Марат Шакиров журналистам в понедельник.

"В среднем около 1 млрд рублей инвестируется ежегодно в Татарстан", - сказал Шакиров.

В 2020 году МТС сохранит инвестиции в Татарстане на этом же уровне, уточнил он.

По данным оператора, у МТС в Татарстане сейчас насчитывается более 2,5 млн абонентов.