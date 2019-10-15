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15.10.19 09:32
Минюст РФ предложил мягче наказывать коммерсантов за нарушения в сфере общепита
Ведомство разместило на портале проектов нормативных правовых актов пакет поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ), которым предлагается объединить статьи 6.6 (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) и 14.43 (нарушение изготовителем, продавцом требований технических регламентов).
Законопроект предусматривает возможность применения административного наказания в виде приостановления деятельности поставщиков питания "только в случае причинения вреда здоровью человека в результате нарушения требований технических регламентов к безопасности пищевой продукции в части микробиологических нормативов безопасности (патогенных), установив максимальный срок, на который оно может быть назначено, равный десяти суткам (в действующей редакции - до 90 суток)".
Авторы поправок также считают целесообразным снизить с 600 тыс. рублей до 300 тыс. рублей максимальный штраф для юридических лиц, допустивших нарушения санитарных правил и регламентов, повлекшие причинение вреда здоровью граждан.
В ведомстве поясняют, что по данным уполномоченного при президенте РФ по правам предпринимателей Бориса Титова, частота назначения Роспотребнадзором административного наказания в виде приостановления деятельности "остается стабильно высокой" (в 2014 году 5261 случаев, в 2018 - в 5544).
"При этом следует учитывать, что приостановление деятельности предприятия на срок до 90 суток означает несколько месяцев простоя и может повлечь нарушение сроков выплат по кредитным договорам, банкротство организации, сокращение рабочих мест в то время, как допущенные нарушения в рассматриваемой сфере могут быть устранены за меньший срок", - говорится в пояснительной записке.
Как сообщалось, 27 сентября премьер РФ Дмитрий Медведев поручил Минюсту и Минэкономразвития подготовить изменения в КоАП, позволяющие приостанавливать деятельность организаций питания, причинивших вред здоровью граждан в результате нарушения санитарно-эпидемиологических требований.
Соответствующий проект федерального закона должен быть внесен в правительство до 11 ноября этого года.
"Минюсту и Минэкономразвития подготовить и внести в установленном порядке в правительство проект федерального закона, предусматривающий внесение изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части применения административного приостановления деятельности за нарушение требований к организации питания населения, повлекшее причинение вреда здоровью граждан", - гласит поручение главы правительства.
Кроме того, профильным организациям поручается до 15 октября представить в правительство предложения по пересмотру Санитарных правил в сфере общественного питания, в частности требований к безопасности пищевых продуктов, и проработать переход к применению в сфере общественного питания требований, установленных техническими регламентами Евразийского экономического союза.
Подготовить эти предложения должны Роспотребнадзор, Минюст, Минэкономразвития и Минпромторг совместно с уполномоченным при президенте по защите прав предпринимателей и ведущими деловыми объединениями.
Также до 15 октября указанные ведомства и организации должны представить в правительство предложения о проведении с 1 января в отдельных субъектах РФ, в частности Москве, Татарстане и Калининградской области, эксперимента по ограничению контрольно-надзорных мероприятий санитарно-эпидемиологического характера на пищевых предприятиях. Речь идет о смягчении контроля и надзора в отношении производства, хранения, перевозки и реализации пищевой продукции, изготавливаемой предприятиями общепита.
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