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Космонавта Алексея Леонова похоронят на мемориальном кладбище в Подмосковье

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев
15 октября. Interfax-Russia.ru - Одиннадцатый космонавт СССР и первый человек в открытом космосе - Алексей Леонов - будет похоронен во вторник на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.

Леонов скончался 11 октября на 86-м году жизни в Москве. В последние годы он тяжело болел. Прощание с космонавтом состоится в 11:00 на Мемориальном кладбище в Мытищах, где он позднее будет похоронен.

Соболезнования родным и близким Леонова выразили президент РФ Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, многие российские политики, чиновники и космонавты.

Уход из жизни легенды космонавтики нашел отклик и за рубежом, свои соболезнования выразили в NASA, многие иностранные астронавты и публичные персоны, включая гитариста группы Queen Брайана Мэя. В день, когда стало известно о смерти Леонова, за бортом Международной космической станции работали американские астронавты. Трансляция их выхода в космос была прервана для сообщения о кончине космонавта. Астронавты в прямом эфире выразили соболезнования семье Леонова.

Леонов родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка Тисульского района Кемеровской области. В 1953 году окончил 10 классов средней школы № 21 г. Калининграда (областной центр), затем 10-ю Военную авиационную школу первоначального обучения летчиков в г. Кременчуге, в 1957 году - Чугуевское военное авиационное училище летчиков по специальности "летчик-истребитель". В 1960 году приказом Главкома ВВС зачислен слушателем-космонавтом первого набора отряда космонавтов Центра подготовки космонавтов ВВС, в 1961 году назначен на должность космонавта отдела космонавтов ЦПК.

Леонов совершил два космических полета, налетав в общей сложности 7 суток 33 минуты. Первый полет состоялся 18-19 марта 1965 года, космонавт был вторым пилотом корабля "Восход-2" (командир - Павел Беляев). 18 марта Леонов первым в мире вышел в открытый космос. В ходе второго полета 15-21 июля 1975 года он в качестве командира экипажа участвовал в первой стыковке космических кораблей разных стран: "Союза-19" (СССР) и Apollo 18 ("Аполлон-18", США). Тогда на орбите состоялась встреча и историческое рукопожатие членов двух экипажей - Леонова, Валерия Кубасова, Вэнса Бранда, Томаса Стаффорда и Дональда Слейтона.

После завершения активной деятельности в отряде космонавтов был назначен заместителем начальника ЦПК по летной и космической подготовке (1982-1986), заместителем начальника ЦПК по космической подготовке (и летной) с 1986-го по 1991 год. В 1991 году приказом Министра обороны СССР он был зачислен в распоряжение Главкома ВВС. В 1992 году уволен с военной службы по возрасту.

После завершения военной службы Леонов был председателем Международной ассоциации участников космических полетов, директором космических программ международной компании "Четек", президентом Благотворительного фонда памяти первого космонавта планеты и его летного наставника. Занимался благотворительной деятельностью по оказанию помощи больным детям по программе "Линия жизни".

Леонов - дважды Герой Советского Союза, награжден орденами и медалями СССР и Российской Федерации, иностранных государств и общественных организаций, отмечен различными знаками отличия.

Космонавт был членом Союза художников СССР, почетным членом Российской академии художеств, автором и соавтором ряда книг о космосе. По его книге "Время первых" создан художественный фильм.

При жизни Леонова его бронзовые бюсты были установлены на Аллее героев-космонавтов в Москве, в Кемерово и на родине - в поселке Листвянка. Именем космонавта названы школы и улицы городов, международный аэропорт в Кемерово, кратер на обратной стороне Луны, учреждена региональная награда Кемеровской области - медаль Алексея Леонова, в Калининграде проводится ежегодная детская парусная регата "Кубок космонавта Леонова".

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