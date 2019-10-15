СКР сообщил об обысках в 30 регионах у сотрудников ФБК

15.10.19 11:07

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

15 октября. Interfax-Russia.ru - Следователи по делу об отмывании преступных доходов Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального проводят обыски в 30 регионах РФ, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"Сегодня в рамках предварительного следствия в 30 субъектах проводятся обыски в штабах самой организации, а также по месту жительства ряда сотрудников региональных подразделений ФБК. Изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования", - сказала Петренко во вторник "Интерфаксу".

Она отметила, что ряд сотрудников ФБК вызваны к следователям для допроса по уголовному делу. Кроме того, "по ходатайству СК судом наложен арест на открытые ФБК в кредитных организациях счета".

"Установлено, что на указанные счета поступали денежные средства из иностранных источников. В частности, этот факт стал основанием для внесения фонда в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента", - сказала Петренко.

Ранее во вторник директор ФБК Иван Жданов сообщил "Интерфаксу", что с шести утра сотрудники СК проводят обыски у сотрудников фонда, в том числе в Екатеринбурге, Уфе, Самаре, Белгороде, Воронеже, Ижевске, Кемерове, Владивостоке, Чебоксарах, Ставрополе, Ярославле, Бийске, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Архангельске.

3 августа СКР возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 174 УК РФ (финансовые операции с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем), касающееся финансирования ФБК. По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года сотрудники организации легализовали около 1 млрд рублей, полученных от других лиц преступным путём. Эти деньги использовались для осуществления деятельности ФБК. Однако в итоге в материалах уголовного дела, с которыми знакомился "Интерфакс", речь идет о сумме порядка 75,5 млн рублей. У ряда активистов заблокировали счета на 75 млн рублей.

12 сентября СК провел обыски в штабах Навального и у сотрудников ФБК примерно по 200 адресам.

16 сентября сотрудники и волонтеры региональных штабов Навального подали апелляционные жалобы на решения Басманного суда Москвы, который по ходатайству следствия разрешил проведение у них обысков. В тот же день Басманный суд санкционировал новые обыски по делу.

Некоммерческий "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) был зарегистрирован Алексеем Навальным в сентябре 2011 года. Организация занимается антикоррупционными расследованиями. По сообщению фонда, он финансируется за счет пожертвований.

9 сентября Минюст внес Фонд борьбы с коррупцией в реестр "иностранных агентов".