Ударные Ми-35 в Крыму отработали уничтожение наземных объектов "противника"

15.10.19 09:57

Фото пресс-службы Черноморского флота РФ

15 октября. Interfax-Russia.ru - Вертолетчики на учениях в Крыму уничтожили неуправляемыми авиационными ракетами малоразмерные наземные цели, имитирующие огневые точки условного противника, сообщил во вторник Черноморский флот (ЧФ).

При выполнении учебно-боевых задач по уничтожению наземных объектов были задействованы экипажи ударных вертолетов Ми-35 подразделения армейской авиации Южного военного округа, дислоцированного на территории Крымского полуострова, говорится в сообщении ЧФ, поступившем в "Интерфакс".

Также вертолетчики отработали действий "по разведке и прикрытию военных объектов и войсковых колонн на марше, боевое сопровождение и огневую поддержку многоцелевых вертолетов Ми-8 "Терминатор", выполняющих условное десантирование личного состава на труднодоступные площадки", информирует штаб флота.

"Кроме того, экипажи Ми-35 отработали элементы сложного пилотажа, ведение воздушного боя на малых высотах", - говорится в сообщении.