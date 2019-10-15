В Подмосковье к 2024 году построят 100 новых детских садов

15.10.19 10:04

© РИА Новости. Денис Гришкин

15 октября. Interfax-Russia.ru - За последние пять лет в Подмосковье построили более 400 детских садов, к 2024 году планируют построить еще 100, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и нацпроектам.

"За последние пять с небольшим лет мы построили порядка 410 детских садов и до сих пор эта тема является актуальной для Подмосковья. Нам нужно где-то еще минимум 100-120 детских садов, для того чтобы решить проблему в Московской области", - приводит слова Воробьева пресс-служба губернатора.

Согласно сообщению, в этом году в рамках проекта "Демография" в Подмосковье введены три из 11 детсадов - в Шатуре, Одинцове и Солнечногорске. До конца года построят еще два детских сада, шесть - весной 2020 года.