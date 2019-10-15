Новые онлайн-сервисы для бизнесменов в пилотном режиме запустят в ДФО

15.10.19 10:06

© РИА Новости. Михаил Фомичев

15 октября. Interfax-Russia.ru - В 2020 году на Дальнем Востоке в пилотном режиме начнут работать два государственных онлайн-сервиса, которые упростят процедуру открытия и регистрации нового бизнеса, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Дальневосточным бизнесменам будут доступны два новых сервиса: "Открытие бизнеса" и "Разрешения для бизнеса в цифровом виде".

По мнению разработчиков сервиса, новые услуги позволят оптимизировать процедуру открытия бизнеса, снизят временные затраты на регистрацию индивидуальных предпринимателей, крестьянско-фермерских хозяйств и обществ с ограниченной ответственностью. Запустить тестовую версию услуг планируют в 2020 году.

Сервис "Открытие бизнеса" будет реализован на базе системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг". На сайте предприниматель сможет подать электронное заявление для регистрации бизнеса и выбрать банк для открытия расчетного счета. Статус своих заявлений он сможет отслеживать онлайн, поэтому не нужно будет ходить в банк для необходимых процедур с расчетным счетом.

Новые услуги разрабатывает Минвостокразвития России совместно с Минфином, Минкомсвязи, ФНС России и Корпорацией развития Дальнего Востока. Предложение поддержал вице-премьер - полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.