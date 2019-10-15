Комитет Госдумы обеспокоен размером зарплат в отделениях Росимущества

15.10.19 10:31

Фото Александра Левчука

15 октября. Interfax-Russia.ru - Комитет Госдумы по собственности в заключении на проект бюджета 2020-2022 гг. отмечает тенденцию к ограничению финансирования территориальных органов Росимущества, считает, что зарплаты на уровне от 8 до 15 тыс. рублей (с учетом НДФЛ) могут привести к появлению коррупционной составляющей.

Отзыв опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

"У комитета вызывает серьезную озабоченность сохраняющиеся все последние годы общая негативная тенденция ограничения и стремления к минимальному допустимому уровню (по сравнению с иными федеральными органами исполнительной власти) показателей финансирования территориальных органов Росимущества и, в частности, заработанной платы сотрудников", - говорится в заключении.

Комитет сообщает, что ежемесячные начисления заработной платы государственных гражданских служащих, замещающих отдельные должности категории "специалисты" и "обеспечивающие специалисты" - при условии установления максимальных размеров надбавок к должностному окладу - в настоящее время составляют от 13 до 15 тыс. рублей и от 8 до 11 тыс. рублей (с учетом НДФЛ) соответственно.

"По мнению комитета, государственные служащие, в обязанности которых входит принятие решений по распоряжению федеральным имуществом, обеспечению его сохранности и наиболее эффективному использованию, не должны получать зарплату в размере прожиточного минимума, поскольку в противном случае утрачивается всякая профессиональная мотивация, заинтересованность в работе и неизбежно появление коррупционных составляющих", - говорится в заключении.