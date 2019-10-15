В Забайкалье определят лучшие туристические маршруты

15.10.19 10:35

© РИА Новости. Кирилл Шипицин

15 октября. Interfax-Russia.ru - Министерство инвестиционного развития Забайкальского края объявило о начале конкурса туристических маршрутов, а также конкурса фотографий "Гостеприимное Забайкалье", сообщает пресс-служба правительства региона.

Прием заявок уже начался и продлится до 15 ноября. 21 ноября будут определены победители.

Отмечается, что в конкурсе туристических маршрутов две номинации. "Лучшая идея туристического маршрута" предполагает разработку проекта автомобильного маршрута на историческую тематику, который ранее не был реализован.

"В номинации "Туристический маршрут в приграничье" туркомпании и организации и сами туристы могут представить автомобильные маршруты, ориентированные на международный въездной поток в приграничных с Китаем районах Забайкальского края",- сказано в сообщении.

Конкурсы проводятся для развития экологического и краеведческого туризма в регионе, популяризации туристических маршрутов и привлечения забайкальцев к исследованию родного края.

Забайкальский край был признан победителем межрегионального конкурса всероссийской туристской премии "Маршрут года", который прошел 25-27 сентября в Улан-Удэ.

Регион занял первое место в номинации "Лучшая туристическая карта региона". На макете карты нанесены ландшафт территории, основные автомобильные дороги, пункты пропуска через государственную границу России, представлен растительный и животный мир, объекты туристской инфраструктуры, исторические и природные памятники края и многое другое.

Как сообщалось, по итогам прошедшего в начале сентября во Владивостоке пятого Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ представить предложения по привлечению инвесторов в развитие экологического туризма на территории ДФО.