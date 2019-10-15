Десять сельских ФАПов откроют в Тульской области

15.10.19 10:41

© РИА Новости. Александр Кряжев

15 октября. Interfax-Russia.ru - Власти Тульской области выделили около 1 млрд рублей на развитие первичной медицинской помощи в рамках нацпроекта "Здравоохранение", сообщила пресс-служба правительства региона.

В частности, до конца года планируется открытие десяти фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), будет осуществлена закупка четырех передвижных медицинских комплексов для отдаленных населенных пунктов.

Кроме того, идет оснащение медицинским оборудованием десяти детских поликлиник Тульской области. Ведутся капитальные ремонты в пяти поликлиниках, причем четыре из них ремонтируются за счет внебюджетных источников. На приобретение оборудования для развития детского здравоохранения выделено более 122 млн рублей.

"Всего в рамках нацпроекта "Здравоохранение" на реализацию региональных проектов выделено более 993 млн рублей, из которых 740 млн рублей - федеральные средства, 253 млн рублей - региональные", - говорится в сообщении.