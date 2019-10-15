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15.10.19 10:47

Счетная палата указала на недостатки госпрограммы по обеспечению россиян жильем и коммунальными услугами

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
15 октября. Interfax-Russia.ru - Счетная палата РФ видит риски недостижения целевых показателей, установленных государственной программой по обеспечению россиян доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В совокупности недостатки, выявленные в рамках оценки качества постановки целей и задач, а также качества показателей документа стратегического планирования, ведут к возникновению рисков неадекватной оценки состояния соответствующей сферы социально-экономического развития РФ и реализации документа стратегического планирования", - говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве отметили, что следствием таких оценок может стать принятие несвоевременных или недостаточных мер по реализации документа, "что, в свою очередь, может привести к недостижению поставленных целей".

В Счетной палате напомнили, что в 2018 году не было достигнуто плановое значение показателя госпрограммы по годовому объему ввода жилья (план - 88 млн кв.м жилья, фактически - 75,3 млн кв.м). По мнению аудиторов, существуют риски достижения дальнейших показателей по вводу жилья, заложенных программой до 2024 года.

"В связи с переходом с 1 июля 2019 года на механизм проектного финансирования строительства возможны риски снижения объема ввода жилья, сокращения количества застройщиков и отсутствия готовности банковской инфраструктуры к работе проектного финансирования", - говорится в сообщении.

Ведомство установило, что проект паспорта госпрограммы не сбалансирован по целям и задачам. В частности, его цели и задачи не в полной мере соответствуют целям и задачам документов стратегического планирования. Так, указом президента РФ установлена цель по достижению до 2024 года улучшения жилищных условий для не менее 5 млн семей ежегодно, тогда как в госпрограмме данная цель отсутствует.

В Счетной палате также добавили, что расходы на мероприятия госпрограммы за 2018 год за счет средств региональных бюджетов составили более 50 394,3 млн рублей, или 239,7% плановых назначений.

"Указанные факты свидетельствуют о недостаточном качестве планирования источников финансового обеспечения госпрограммы при ее формировании на очередной финансовый период", - подчеркнули в ведомстве.

Госпрограмма "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" на 2018-2025 гг. была утверждена постановлением №1710 правительства РФ от 30 декабря 2017 года. Согласно проекту паспорта, госпрограмма состоит из трех направлений (подпрограмм): "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России", "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России", "Обеспечение реализации государственной программы".

В рамках госпрограммы предусмотрена реализация следующих федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Информационная инфраструктура", "Формирование комфортной городской среды", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Цифровое государственное управление".

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