Строительство межпоселкового водовода "Восточный" на Ставрополье завершат к 2022 году

15.10.19 10:51

© РИА Новости. Василий Батанов

15 октября. Interfax-Russia.ru - Строительство межпоселкового водовода началось в Новоалександровском городском округе Ставропольского края, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства.

"Водовод "Восточный" обеспечит стабильным и качественным водоснабжением около 7 тыс. жителей поселков Присадовый, Ударный, Светлый, Встречный, Крутобалковский, Виноградный, Кармалиновский и хутора Мокрая балка Новоалександровского округа", - сказал представитель пресс-службы.

Он отметил, что на объекте уже начала работать техника. Строительство водовода протяженностью 36 км планируется завершить до 2022 года.

"Новый водовод общей производительностью 6,8 тыс. куб. метров в сутки будет запитан от Расшеватского распределителя оросительной системы междуречья "Кубань - Егорлык" с забором воды из Новотроицкого водохранилища. Объект планируется оснастить несколькими насосными станциями подкачки", - пояснили в министерстве.

Строительство ведется в рамках регионального проекта "Чистая вода". Общая стоимость строительства водовода - 329,2 млн рублей, из них 232,7 млн рублей будет выделено из бюджета Ставропольского края, еще 96,5 млн рублей - из федерального.

"Кроме того, в рамках регионального проекта "Чистая вода" к 2022 году будут реконструированы очистные сооружения в городе Новоалександровске. На эти цели краевой бюджет направит 211,8 млн рублей", - добавили в пресс-службе.

В министерстве ЖКХ края также подчеркнули, что работы по развитию водоснабжения в нынешнем году ведутся и в других территориях края. Ожидается, что только по итогам текущего года качественным водоснабжением и водоотведением будут обеспечены около 45 тыс. жителей Ставрополья.