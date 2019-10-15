Сурки впали в спячку в Московском зоопарке

15.10.19 11:04

© РИА Новости. Олег Золото

15 октября. Interfax-Russia.ru - В Московском зоопарке сурки по имени Сара, Нагайна и Арчи погрузились в спячку, сообщает сайт столичного зоосада.

"Грызуны окончательно погрузились в спячку 14 октября. За несколько недель до этого самки Сара и Нагайна стали крайне редко выходить из своей норы и не притрагивались к пище. А вот самец Арчи продолжал совершать обходы своих владений почти каждый день. В минувшие выходные он также уснул, предварительно плотно забаррикадировав вход в нору сеном", - говорится в сообщении.

В этом году сурки Московского зоопарка залегли в спячку позже, чем в предыдущие пару лет. Скорее всего, это связано с небольшим потеплением, которое наступило в сентябре, уточняется в сообщении.

"Всю зиму в сурковой норе поддерживается температура не ниже 0 градусов. Тогда как температура самих зверьков опускается с 36-38 градусов до 4-8 градусов. Их дыхание замедляется до 2-4 вдохов в минуту вместо 20-30, а сердцебиение доходит до 5-15 ударов в минуту вместо 88-140", - сообщается на сайте.

То, когда сурки проснутся, будет зависеть от температурного режима и таяния снега, сообщает пресс-служба зоопарка.

Если весна принесет с собой потепление и снег сойдет к середине марта, то и сурки проснутся примерно к этому времени. Если же период холодов затянется, они могут проспать и до мая.