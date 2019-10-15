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15.10.19 11:16
Житель Кузбасса осужден за призывы к терактам в мечети
Суд признал 23-летнего мужчину виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) и ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и приговорил его трем годам колонии общего режима.
"Гражданин разместил в открытом доступе текст с публичными призывами к совершению теракта в мечети, а также экстремистской деятельности в отношении представителей народов Кавказа, Закавказья и Средней Азии по причинам расовой, национальной ненависти или вражды", - говорится в релизе.
Кроме того, в переписках с другими пользователи соцсетей он призывал их распространять его записи, а также заявлял о намерении лично участвовать в преступлениях экстремистской и террористической направленности.
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