Житель Кузбасса осужден за призывы к терактам в мечети

15.10.19 11:16

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

15 октября. Interfax-Russia.ru - Дальневосточный окружной военный суд признал жителя Новокузнецка виновным в призывах к терактам и экстремизму, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Кузбассу во вторник.

Суд признал 23-летнего мужчину виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) и ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и приговорил его трем годам колонии общего режима.

"Гражданин разместил в открытом доступе текст с публичными призывами к совершению теракта в мечети, а также экстремистской деятельности в отношении представителей народов Кавказа, Закавказья и Средней Азии по причинам расовой, национальной ненависти или вражды", - говорится в релизе.

Кроме того, в переписках с другими пользователи соцсетей он призывал их распространять его записи, а также заявлял о намерении лично участвовать в преступлениях экстремистской и террористической направленности.