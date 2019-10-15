Новый поезд Москва-Петрозаводск через Петербург и Сортавалу запустят со 2 декабря

15.10.19 11:24

© РИА Новости. Евгений Биятов

15 октября. Interfax-Russia.ru - АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") со 2 декабря запускает новый поезд по маршруту Москва - Петрозаводск через Петербург и Сортавалу, сообщает пресс-служба компании.

Новый маршрут позволит развивать туристический потенциал Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Поезд будет курсировать в дополнение к фирменному поезду "Карелия" Москва - Петрозаводск.

Отправляясь с вокзала Петрозаводска в 14:10, поезд будет прибывать на Ленинградский вокзал Москвы на следующие сутки в 10:16. Из Москвы он будет отправляться в 16:00 и прибывать в Петрозаводск на следующие сутки в 12:10. Время в пути - около 20 часов.

Предусмотрены остановки на станциях Тверь, Чудово, Санкт-Петербург (Ладожский вокзал), Белоостров, Зеленогорск, Выборг, Хийтола, Элисенваар, Яккима, Сортавала, Хелюля, Маткаселькя, Янисъярви, Суоярви, Новые Пески, Эссойла и Чална.

Ранее РЖД сообщали, что в начале декабря запустит фирменный поезд "Карелия" обновленным составом из двухэтажных вагонов. Он будет курсировать сообщением Петрозаводск - Москва ежедневно. В первый рейс из Петрозаводска двухэтажный поезд отправится 3 декабря, из Москвы - 4 декабря.