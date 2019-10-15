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15.10.19 11:28

Законопроект об отмене комиссии за "банковский роуминг" внесен в Госдуму

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
15 октября. Interfax-Russia.ru - Правительство внесло в Госдуму законопроект об отмене так называемого "банковского роуминга" - взимания комиссии за межрегиональные переводы между физическими лицами внутри одного банка.

Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

"Размер комиссионного вознаграждения, взимаемого кредитной организацией при осуществлении операций по переводу денежных средств между физическими лицами по их банковским счетам в такой кредитной организации, не может быть обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации", - говорится в законопроекте.

По мнению правительства, принятие закона устранит существующую в настоящее время межрегиональную дискриминацию потребителей банковских услуг, которая выражается в установлении отдельными кредитными организациями повышенного размера комиссионного вознаграждения за осуществление операций по межрегиональным переводам денежных средств между счетами физических лиц, открытыми в одной кредитной организации, по отношению к внутрирегиональным переводам.

В материалах к законопроекту приводятся результаты исследования, проведенного ФАС совместно с Минфином и ЦБ, в результате которого было установлено, что переводы между банковскими счетами и банковскими картами физических лиц, открытыми в одном банке, осуществляются через платежную инфраструктуру этого банка. При этом филиалы и внутренние структурные подразделения банка являются составной частью единой организационной структуры банка, и переводы между счетами, открытыми в различных его территориальных подразделениях, являются в полном смысле обычными внутренними переводами. "При осуществлении внутрибанковского перевода между различными территориальными зонами банк не создает добавленной стоимости по сравнению с переводами внутри одной территориальной зоны и не оказывает потребителю какой-либо дополнительной услуги", - говорится в документе.

В случае принятия закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.

В начале октября о подготовке данной инициативы сообщил глава правительства РФ Дмитрий Медведев. Кредитные организации, подчеркнул Медведев, нередко пытаются получить повышенное вознаграждение за стандартные процедуры, которые никаких затрат не влекут. "Страна у нас большая, но с точки зрения такого рода электронных транзакций это абсолютно никакой разницы не имеет и никак не сказывается на затратах. Поэтому эта межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена", - заявил премьер. Позже председатель правления Сбербанка Герман Греф сообщил, что банк планирует отменить "банковский роуминг" в 2020 г. "Мы уже на пути к этому. У нас год уже идет и соответствующий разговор с Федеральной антимонопольной службой, и у нас идут на эту тему уже эксперименты. В один день это сделать нельзя. И в следующем году у нас по плану будет раскатка других решений, которые мы сейчас не хотим пока комментировать, которые уберут эту оплату", - сказал он.

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