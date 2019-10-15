Два человека заразились сибирской язвой в Дагестане

15.10.19 11:34

© РИА Новости. Александр Кряжев

15 октября. Interfax-Russia.ru - Врачи в Дагестане диагностировали сибирскую язву у двух жителей села Новокули, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе Минздрава республики во вторник.

"Были госпитализированы с подозрением на сибирскую язву трое жителей села Новокули Новолакского района. У двоих результаты анализов положительные, третий находится под наблюдением врачей. Заболевшие получают все необходимое лечение, их состояние оценивается как средней степени тяжести, угрозы для жизни нет", - сказал представитель пресс-службы.

Информированный источник сообщил агентству, что инфекция перешла местному жителю во время убоя коровы.

"Было установлено, что мясо этой коровы (15 килограммов) было отправлено жителем села Новокули родственникам в город Каспийск. Его изъяли и направили на экспертизу. Результаты показали наличие в мясе споров сибирской язвы. Оно было уничтожено", - сказал собеседник агентства.

Ранее со ссылкой источник сообщалось, что в дагестанском селе Новокули зафиксирована вспышка сибирской язвы.