Росатом предлагает использовать малые наземные АЭС для разработки крупных месторождений

15.10.19 11:37

© РИА Новости. Евгений Биятов

15 октября. Interfax-Russia.ru – ГК "Росатом" рассматривает несколько площадок на востоке и севере России, где в будущем могут построить атомные станции малой мощности, говорится в комментарии корпорации, поступившем в "Интерфакс".

"Мы рассматриваем перспективы нескольких площадок на востоке и севере страны. И готовы предлагать эффективные энергетические решения малой мощности для разработки крупных месторождений", – говорится в сообщении.

В частности, речь может идти и о Суроямском железорудном месторождении в Челябинской области. Однако окончательное решение еще не принято.

"Но на данный момент никаких решений и проектов в стадии реализации нет. Площадка лишь в ряду нескольких перспективных, оценку которых мы проводим", – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в сфере строительства атомных электростанций малой мощности на базе новейшей реакторной установки РИТМ-200 на Восточном экономическом форуме в начале сентября "Росатом" подписал с правительством Якутии. Кроме этого, первая плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) малой мощности в ближайшие месяцы начнет выдачу электроэнергии на Чукотке в городе Певек.

Атомная станция малой мощности предназначена для энергообеспечения изолированных или отдаленных территорий и потребителей. При этом станции малой мощности отличаются компактностью и модульностью, сокращенным периодом сооружения и повышенными стандартами безопасности.