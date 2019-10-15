Набраться терпения: авиасообщение между РФ и Грузией может вскоре возобновиться
  
Нельзя помиловать: в РФ вновь заговорили о возвращении смертной казни
   
Деньги на ветер: эксперт назвал новую магистраль Москва-Санкт-Петербург лишней тратой
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
02.10.19   14:10

17.09.19   14:04
 
Главные события
15.10.19 11:37

Росатом предлагает использовать малые наземные АЭС для разработки крупных месторождений

© РИА Новости. Евгений Биятов
15 октября. Interfax-Russia.ru – ГК "Росатом" рассматривает несколько площадок на востоке и севере России, где в будущем могут построить атомные станции малой мощности, говорится в комментарии корпорации, поступившем в "Интерфакс".

"Мы рассматриваем перспективы нескольких площадок на востоке и севере страны. И готовы предлагать эффективные энергетические решения малой мощности для разработки крупных месторождений", – говорится в сообщении.

В частности, речь может идти и о Суроямском железорудном месторождении в Челябинской области. Однако окончательное решение еще не принято.

"Но на данный момент никаких решений и проектов в стадии реализации нет. Площадка лишь в ряду нескольких перспективных, оценку которых мы проводим", – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в сфере строительства атомных электростанций малой мощности на базе новейшей реакторной установки РИТМ-200 на Восточном экономическом форуме в начале сентября "Росатом" подписал с правительством Якутии. Кроме этого, первая плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) малой мощности в ближайшие месяцы начнет выдачу электроэнергии на Чукотке в городе Певек.

Атомная станция малой мощности предназначена для энергообеспечения изолированных или отдаленных территорий и потребителей. При этом станции малой мощности отличаются компактностью и модульностью, сокращенным периодом сооружения и повышенными стандартами безопасности.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  15.10.19 15:36
Медведев дал 10 дней на решение вопроса приаэродромных зон в Московском авиаузле
.
  15.10.19 14:11
Видеосюжеты о жизни Пелевина, Станиславского и Высоцкого покажут в московском метро
.
  15.10.19 14:07
Электромобили в Москве освободят от транспортного налога до конца 2024 года
.
  15.10.19 13:25
Порядка 3,4 млн кв.м жилья и 27 станций метро введут в Москве до 2022 года
.
  15.10.19 11:28
Законопроект об отмене комиссии за "банковский роуминг" внесен в Госдуму
.
  15.10.19 11:04
Сурки впали в спячку в Московском зоопарке
.
  14.10.19 15:52
СКР: шесть человек, применили насилие к правоохранителям в ходе июльских беспорядков в Москве
.
  14.10.19 14:23
Власти Москвы объявят аукционы на озеленение парковых территорий
.
  14.10.19 12:52
Венецианскую карусель установили вне зоны аттракционов на "Острове Мечты"
.
  14.10.19 12:18
Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО замглавы департамента Минкультуры РФ Мосолова


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket