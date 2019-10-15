Более 200 иностранных студентов трудоустроят в Башкирии в рамках госпрограммы

15.10.19 11:46

© РИА Новости. Виталий Аньков

15 октября. Interfax-Russia.ru - Более 200 студентов, приехавших из стран СНГ учиться в вузах Башкирии, будут трудоустроены в республике по госпрограмме содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, сообщила пресс-служба правительства Башкирии во вторник.

Ранее участвовать в реализуемой в рамках нацпроекта "Демография" программе могли только врачи и студенты медицинских вузов, но с 2019 года "остаться жить и работать в республике могут иностранные студенты, специализирующиеся в сфере IT-технологий, аспиранты и дипломированные преподаватели-исследователи, а также спортсмены, показавшие высокие результаты", отмечается в пресс-релизе.

В частности, в Уфимском авиационно-техническом университете учится более 1,4 тыс. иностранных студентов, большинство из которых граждане СНГ, и многие из них заинтересованы в переселении в Башкирию.

Сообщается об изменении условий программы: требования к стажу снижены с пяти до двух лет, размер компенсации на жилищное обустройство увеличен с 14 тыс. до 20 тыс. рублей для участников и с 8,3 тыс. до 12,3 тыс. рублей для членов их семей. Предусмотрены также компенсации расходов на медосвидетельствование и подтверждение документов об образовании.