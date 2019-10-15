Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом по дороге на Выборг

15.10.19 11:48

© РИА Новости. Саид Царнаев

15 октября. Interfax-Russia.ru - На северо-западе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с микроавтобусом, есть погибший и пострадавшие, сообщает отдел пропаганды УГИБДД региона во вторник.

По предварительной информации, на Скандинавском шоссе в Курортном районе города в 09:03 перевернулся микроавтобус "Пежо" под управлением мужчины 1987 года рождения, который перевозил пассажиров в Выборг.

В результате аварии один человек погиб на месте, четверо госпитализированы в тяжелом состоянии, трое получили легкие травмы, сообщили в ГИБДД

Причиной ДТП стала скользкая от наледи дорога.

Проводится проверка.