Более 100 мероприятий пройдут в Костромской области в рамках Фестиваля науки

15.10.19 12:02

© РИА Новости. Владимир Песня

15 октября. Interfax-Russia.ru - Фестиваль науки пройдет с 15 по 20 октября в Костромской области, сообщает пресс-служба администрации региона во вторник.

"Программа Фестиваля науки включает в себя более 100 мероприятий самого разного формата. В них примут участие школьники, студенты, работники культуры и образования, представители бизнес-структур и все желающие", - говорится в сообщении.

В рамках фестиваля состоятся лекции, конференции, семинары, мастер-классы, круглые столы, на которых участников познакомят с результатами научных работ ведущих ученых Костромской области.

Гости также смогут увидеть выставки, презентации, поучаствовать в конкурсах и экскурсиях.

Цель фестиваля - понятным и доступным языком рассказать обществу о достижениях науки, которые позволяют улучшить качество жизни, открывают новые перспективы современному человеку.

Мероприятия пройдут на базе Костромского государственного университета, сельскохозяйственной академии и учреждений культуры региона.