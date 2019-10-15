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15.10.19 12:02
Более 100 мероприятий пройдут в Костромской области в рамках Фестиваля науки
"Программа Фестиваля науки включает в себя более 100 мероприятий самого разного формата. В них примут участие школьники, студенты, работники культуры и образования, представители бизнес-структур и все желающие", - говорится в сообщении.
В рамках фестиваля состоятся лекции, конференции, семинары, мастер-классы, круглые столы, на которых участников познакомят с результатами научных работ ведущих ученых Костромской области.
Гости также смогут увидеть выставки, презентации, поучаствовать в конкурсах и экскурсиях.
Цель фестиваля - понятным и доступным языком рассказать обществу о достижениях науки, которые позволяют улучшить качество жизни, открывают новые перспективы современному человеку.
Мероприятия пройдут на базе Костромского государственного университета, сельскохозяйственной академии и учреждений культуры региона.
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