ВС РФ смягчил наказание обвиняемому в шпионаже украинцу Давыденко до 7 лет колонии

15.10.19 12:24

© РИА Новости. ФСБ РФ

15 октября. Interfax-Russia.ru - Верховный суд РФ снизил срок наказания с 10,5 лет до 7 лет колонии строгого режима гражданину Украины Константину Давыденко, осужденному за шпионаж в пользу украинских спецслужб.

"Приговор Верховного суда Крыма в отношении Константина Давыденко изменить, (...) назначить наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - огласил решение судья.

Как пояснил адвокат обвиняемого Дмитрий Динзе, суд принял во внимание наличие у Давыденко проблем со здоровьем и содействие следствию.

"Смягчил в связи с ухудшением здоровья (у него подозрение на диабет), положительных характеристик личности и помощи следствию", - сказал Динзе во вторник "Интерфаксу".

Он подчеркнул, что Давыденко не заключал сделок со следствием, только оказывал помощь.

Таким образом, Верховный суд РФ назначил Давыденко наказание ниже низшего предела, так как статья за шпионаж предусматривает от 10 до 20 лет заключения.

Адвокат также сообщил, что Константин Давыденко включен в новый список по обмену граждан между Россией и Украиной.

"Да, Давыденко включен", - ответил на соответствующий вопрос "Интерфакса" Динзе.

7 сентября состоялся обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной по формуле "35 на 35".

12 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что новый обмен удерживаемыми лицами с Россией будет включать три группы.

"Этот процесс находится на решающем этапе, но ни количество людей, ни дату я вам не скажу. Этот обмен намного сложнее. Он состоит из нескольких групп, примерно три группы людей, которые хотим обменять", - сказал министр в интервью "Радио Свобода".

Комментируя сообщения о том, что в последние время на неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса выносился ряд приговоров удерживаемым людям, Пристайко сказал: "Это является необходимой частью процесса".

Со своей стороны Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила 14 октября, что не имеет информации о сроках второго этапа обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, но следит за судьбой 36 российских граждан в украинских СИЗО и тюрьмах.

"Второй этап обмена, мне кажется, ещё не сформировался. Даты мне непонятны. (...) Формированием списка занимаются другие органы", - сказала Москалькова, отвечая на вопрос "Интерфакса" о возможном новом обмене заключённых Украины и России.

Как сообщалось, Давыденко задержали в Симферополе в феврале 2018 года. По данным ЦОС ФСБ, он "целенаправленно собирал и передавал спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ и в отношении сотрудников ФСБ России".

В Киеве на задержание украинского гражданина в Крыму отреагировали сдержанно. Как писала "Новая газета", официальный представитель СБУ Елена Гитлянская заявила, что вопрос о Давыденко не в компетенции службы. В МИД Украины сообщили, что "проверяют информацию".

Верховный суд Крыма в июне 2019 года приговорил Давыденко к 10,5 годам лишения свободы.

Давыденко был признан виновным по статье 276 УК РФ (шпионаж), дело рассматривалось в закрытом режиме.

Санкция по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 20 лет. То есть Давыденко получил практически минимальный срок по данной статье.